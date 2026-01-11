Policía Nacional incauta fusil y presuntas sustancias ilícitas durante operativo en Bocas del Toro

La Policía Nacional informó que, en el marco de la Operación Odiseo, logró el decomiso de un arma de fuego tipo fusil, municiones y un proveedor, además de presuntas sustancias ilícitas, como resultado de una acción policial desarrollada en la provincia de Bocas del Toro.

Según el reporte oficial, la diligencia se realizó en coordinación con el Ministerio Público, mediante un allanamiento y registro efectuado en el corregimiento de El Empalme, distrito de Changuinola, como parte de las estrategias para combatir el delito y fortalecer la seguridad ciudadana.

Asimismo, la entidad señaló que durante el operativo fue aprehendido un ciudadano, quien junto a los indicios decomisados fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para el debido proceso.