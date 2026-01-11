Panamá y EEUU inician el lunes ejercicios para protección del canal

Medio centenario de efectivos de la Marina de Estados Unidos y unidades de seguridad de Panamá inician el lunes un entrenamiento que se prolongará hasta febrero y que busca la protección del canal interoceánico, se informó oficialmente este domingo.

Se trata del primer adiestramiento combinado de varias jornadas que están previstas para 2026 entre ambos países. Durante 2025 hubo tres ejercicios en materia de seguridad.

El entrenamiento “del 12 de enero al 26 de febrero de 2026” se realizará en la Escuela de Selva de la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y en la Infantería de Marina de la Base Naval capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez, consignado en un comunicado el ministerio de Seguridad de Panamá.

El 2 de enero, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dio por terminada la crisis con Estados Unidos, después de que Donald Trump amenazara en 2025 con recuperar el canal por estar supuestamente controlado por China.

En el ejercicio que se inaugura el lunes participarán 61 unidades especializadas del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, junto a 50 infantes de la Marina estadounidense.

El programa conjunto de entrenamieno busca “mejorar” la preparación profesional y la “capacidad de respuesta ante escenarios operacionales” y junto a otros ejercicios ya realizados buscan “la protección” del canal, indicó el comunicado.