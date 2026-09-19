Policía Nacional captura en Mocambo a hombre requerido por tentativa de homicidio

Mediante labores de inteligencia y seguimiento, unidades de la Policía Nacional lograron la aprehensión de un hombre de 24 años, quien mantenía una orden de captura vigente por el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio.

La acción policial se llevó a cabo en el sector de Mocambo, situado en el área de Guna Nega, bajo la jurisdicción del corregimiento de Ancón. En este punto, los agentes realizaron la verificación correspondiente de los antecedentes del ciudadano, confirmando de manera fehaciente que era requerido por las autoridades judiciales.

Tras su captura, el individuo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para cumplir con los trámites correspondientes y garantizar la continuidad del debido proceso conforme a lo establecido en la ley.