Primera Dama llevará la voz de Panamá sobre resiliencia y niñez a la ONU

La Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, inició este sábado una misión oficial que la conducirá a Nueva York y Guatemala, con una agenda de trabajo enfocada en la resiliencia social, la protección de niñas y adolescentes, el liderazgo, la cultura y la cooperación internacional.

Del 19 al 25 de septiembre, la alta funcionaria desarrollará una intensa agenda en territorio estadounidense en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde acompañará al Presidente de la República, José Raúl Mulino, en los compromisos oficiales de la delegación panameña y liderará paralelamente encuentros de diplomacia social con líderes globales y pares de la región.

Uno de los puntos más relevantes de su gira se desarrollará el próximo miércoles 23 de septiembre en la sede central de la ONU, espacio donde participará en el evento de alto nivel de la Plataforma Global de la Cumbre de Primeras Damas y Caballeros, titulado “World 2026: Finding Stability in Times of Uncertainty”.

En esta tribuna, diseñada para analizar los retos actuales frente a conflictos globales, la desigualdad y el cambio climático, Cohen de Mulino intervendrá para presentar oficialmente el Vocabulario Global de Resiliencia, una iniciativa desarrollada de manera conjunta con agencias como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, la cual recopila las prácticas y conceptos de 38 naciones para hacer frente a la adversidad.

Durante su intervención ante el organismo internacional, la representante panameña expondrá una perspectiva muy propia del país sobre la resiliencia, definida como la capacidad de reconocer las dificultades y hallar la fuerza colectiva para salir adelante, encapsulando ese espíritu de determinación en la emblemática frase nacional: “¡Vamos con todo!”.

Asimismo, la agenda de la Primera Dama en esa misma jornada contemplará su participación en la ceremonia de traspaso de la Presidencia Pro Témpore de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado de América Latina (ALMA), un evento en el que la saliente Primera Dama de Guatemala, Lucrecia Peinado, entregará el mando a la Primera Dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, consolidando así los puentes de cooperación y el trabajo articulado entre los países latinoamericanos.