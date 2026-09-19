IMA suspende la adquisición de vehículos eléctricos en acatamiento a las nuevas medidas de austeridad estatal

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la ciudadanía sobre la suspensión definitiva de la compra de vehículos eléctricos tipo pick-up, una decisión adoptada en estricto cumplimiento de la Circular No. 31-2026-DC-DNFG, emitida de forma conjunta por la Contraloria General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas.

La institución detalló que este proceso de adquisición se había estructurado previamente bajo el amparo de la Ley No. 295 del 25 de abril de 2022, normativa que fomenta la movilidad eléctrica en el país y exige a las entidades públicas la renovación gradual de sus flotas vehiculares con el objetivo de que un 40 % de las unidades sean eléctricas para el año 2030.

Asimismo, el IMA puntualizó que todas las fases previas del trámite se apegaron rigurosamente a los parámetros legales y técnicos vigentes en materia de contrataciones públicas.

La directriz que frenó la operación, firmada el pasado 8 de septiembre de 2026 por el contralor general de la República, Anel Flores, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ordena la paralización total en la compra de vehículos nuevos en todo el sector público. La medida busca contener el gasto estatal y optimizar los recursos financieros, ponderando el peso presupuestario de estas inversiones y sus costos operativos recurrentes, tales como combustible, repuestos, seguros y mantenimiento.

Tras esta disposición, el IMA ratificó su respaldo a las políticas de austeridad del Gobierno Nacional, priorizando la disciplina fiscal y reiterando su compromiso con la transparencia ante la comunidad.