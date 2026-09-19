Lluvias y tormentas para este fin de semana a nivel nacional

Para este fin de semana del 19 y 20 de septiembre de 2026, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica condiciones meteorológicas inestables con la presencia de aguaceros y tormentas eléctricas típicas de la temporada lluviosa.

Ante este panorama, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un monitoreo constante en todo el país y reitera a la ciudadanía la importancia de extremar las medidas de prevención, evitando especialmente cruzar ríos o quebradas crecidas para prevenir situaciones de emergencia.