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Lluvias y tormentas para este fin de semana a nivel nacional

Lluvias y tormentas para este fin de semana a nivel nacional
AFP | Personas con paraguas caminan bajo la lluvia.
Redacción Web
19 de septiembre de 2026

Para este fin de semana del 19 y 20 de septiembre de 2026, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica condiciones meteorológicas inestables con la presencia de aguaceros y tormentas eléctricas típicas de la temporada lluviosa.

Ante este panorama, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un monitoreo constante en todo el país y reitera a la ciudadanía la importancia de extremar las medidas de prevención, evitando especialmente cruzar ríos o quebradas crecidas para prevenir situaciones de emergencia.

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