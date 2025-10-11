Policía Nacional aprehende a tres personas durante la Operación Albedo en La Chorrera

La Policía Nacional informó, mediante una nota de prensa, que sus unidades realizaron ayer diez diligencias de allanamiento y registro como parte del desarrollo de la Operación Albedo, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. Como resultado, se logró la aprehensión de tres ciudadanos requeridos por distintos delitos.

De acuerdo con la institución, el primer detenido, de 18 años, era requerido por el delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil, en la modalidad de maltrato a niño, niña y adolescente.

El segundo aprehendido, un hombre de 42 años, mantenía un requerimiento por delito contra la libertad e integridad sexual, específicamente por violación y otros delitos sexuales.

Por su parte, el tercer individuo, también de 18 años, tenía un oficio de conducción por el delito de robo agravado.

La Policía Nacional destacó que estas acciones forman parte de su estrategia de seguridad para combatir la delincuencia y garantizar la tranquilidad ciudadana, mediante operativos planificados y coordinados en distintos puntos del país.