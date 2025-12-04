Poder en las personas con discapacidad

Catorce individuos con distintas condiciones de discapacidad como: autismo, síndrome de down, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad física y un joven amputado, forman parte de la campaña “Diversamente Posible”: Celebrando el Potencial Sin Límites de las Personas con Discapacidad.

Es la primera vez que se presenta este proyecto en Panamá, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre por designación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Keira De Gracia, creadora de la campaña, explica que pese a la presencia de personas con discapacidad en distintos aspectos como el deporte y la cultura, en el mercado laboral aún enfrentan ciertas dificultades y con esta campaña buscan visibilizar las capacidades de las personas con discapacidad.

“Hay que decir que muchos que tienen un trabajo, no tienen estabilidad laboral, lo que hace complicado que puedan ser sujetos de créditos o tener aspiraciones y por supuesto el desconocimiento que hay sobre las capacidades de las personas con alguna condición, lo cual limita oportunidades en el mercado laboral”.