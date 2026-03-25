$!Plutarco Arrocha: legado de la educación

Tras el fallecimiento del doctor y fundador de ISAE Universidad, Plutarco Arrocha, ocurrido el martes 24 de marzo, autoridades académicas y figuras del ámbito político lo han recordado como un pilar fundamental de la educación en Panamá.

Tal es el caso del rector de esta casa de estudios, Gustavo González, quien expresó “uno de los principales aportes que dejó el doctor Plutarco al fundar ISAE Universidad es que, en su visión como educador, político y panameño, apostó a la democratización de la educación en distintos puntos del país”.

González agregó que esta visión se materializó en una universidad con carácter social y un modelo vanguardista, que hoy representa una opción válida y reconocida tanto a nivel nacional como internacional.

Por su parte, el cientista político Lisímaco López señaló que “Arrocha fue un destacado educador panameño, cuyo legado incluye la consolidación de ISAE Universidad”. Recordó que la institución comenzó como un instituto superior y gracias a su liderazgo, evolucionó hasta convertirse en una universidad de prestigio en el país.

Asimismo, resaltó que, bajo su visión, la casa de estudios logró expandirse a diversas provincias con el objetivo de garantizar que la educación superior llegara a más personas sin importar donde estuvieran.