Persiste la inconformidad de los usuarios por el sistema de cobro en el transporte público

A cinco días de la implementación de la nueva actualización del sistema de pago del transporte público, las inconformidades entre los usuarios continúan. Dificultades con el uso de las tarjetas, inconvenientes al momento de realizar los pases y problemas asociados a la transición tecnológica han generado cuestionamientos sobre el funcionamiento de la nueva plataforma.

Ante las quejas, SONDA Panamá informó que “la implementación representa un desafío técnico debido a que la migración se está realizando sin suspender el servicio de una red que moviliza a más de un millón de personas diariamente”.

La empresa señaló: “Entendemos los inconvenientes que esto genera en la rutina diaria de los usuarios, mantenemos trabajos ininterrumpidos para alcanzar la estabilización completa del sistema”.

SONDA explicó que el proceso continuará durante los próximos días, en la medida en que más tarjetas sean vinculadas al nuevo sistema y sus usuarios completen el primer pase por los validadores.

Como parte de la respuesta a las incidencias, la empresa indicó que, en coordinación con el Metro de Panamá y MiBus, mantiene personal técnico desplegado en estaciones, Zonas Pagas y Centros de Atención Especializada (CAE), con el objetivo de atender los problemas que puedan presentarse.