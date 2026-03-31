Nacionales

Permisos temporales reemplazan placas 2026-2030 ante retrasos

Las autoridades de tránsito advierten sobre sanciones a conductores que circulen sin placas o con documentación irregular, en medio del retraso en la entrega de matrículas. Se mantiene el uso de permisos provisionales para evitar multas.

Permisos temporales reemplazan placas 2026-2030 ante retrasos
ATTT | Personal de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre revisando la placa de un auto.
Permisos temporales reemplazan placas 2026-2030 ante retrasos
Cortesía | Los motorizados circulando en la calle.
Amilkar Rodriguez
31 de marzo de 2026

No portar correctamente las placas vehiculares, sumado al retraso en emitir las nuevas matrículas del periodo 2026-2030, se ha vuelto el principal motivo de sanción para los conductores de autos y motocicletas en todo el país.

La directora nacional de Registro Único Vehicular Motorizado de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Yariela Díaz, explicó que “en estos momentos estamos en el proceso de entregas de latas 2026-2030, por lo que el municipio debe otorgar un permiso temporal que permita al conductor circular legalmente”.

Díaz detalló que toda persona que haya adquirido un vehículo entre enero y marzo de 2026 debe asegurarse de que su inscripción esté debidamente registrada a nivel municipal y en el Registro Vehicular. Mientras se completa el proceso de entrega de placas correspondientes, los municipios están facultados para emitir permisos de circulación provisionales.

En este sentido, ante la falta de placas físicas nuevas, la Alcaldía de Panamá informó que implementó desde el 1 de enero de 2026 un permiso temporal de circulación que incluye los datos completos del vehículo o la moto y su propietario.

Este documento, además de poder portarse en formato físico, también está disponible en billetera digital e incorpora un código QR que permite a las autoridades verificar su autenticidad en tiempo real.

El permiso tiene una vigencia de seis meses y está siendo entregado tanto a contribuyentes activos como a vehículos de primer ingreso.
Sanciones al no portar la placa adecuadamente en motocicletas

ml | La Autoridad de Tránsito y transporte Terrestre explicó que es fundamental recordar que, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 640, todos los bienes motorizados que circulan en el territorio nacional tienen la obligación de estar inscritos en el Registro Único de Vehículos Motorizados (RUVM). Instamos a los propietarios de autos y motocicletas a cumplir con los requisitos establecidos para garantizar su libre tránsito y legalidad.

En Panamá, no portar las placas de manera adecuada (invisibles, alteradas, ocultas o vencidas) conlleva multas de $20.00 a $25.00 por infracción (Boleta 59), sumando 2 puntos a la licencia.

Tags:
ATTT
|
Multas
|
placas de autos
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR