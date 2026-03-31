Permisos temporales reemplazan placas 2026-2030 ante retrasos

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La Autoridad de Tránsito y transporte Terrestre explicó que es fundamental recordar que, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 640, todos los bienes motorizados que circulan en el territorio nacional tienen la obligación de estar inscritos en el Registro Único de Vehículos Motorizados (RUVM). Instamos a los propietarios de autos y motocicletas a cumplir con los requisitos establecidos para garantizar su libre tránsito y legalidad.En Panamá, no portar las placas de manera adecuada (invisibles, alteradas, ocultas o vencidas) conlleva multas de $20.00 a $25.00 por infracción (Boleta 59), sumando 2 puntos a la licencia.