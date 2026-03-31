El príncipe Enrique y Elton John reclaman una compensación "sustancial" al Daily Mail

Los abogados del príncipe Enrique y otras seis personalidades, entre ellas el cantante Elton John, reclaman una compensación "sustancial", por intrusión en su vida privada, a la empresa del Daily Mail, en un juicio que concluye este martes en Londres.

Los denunciantes, entre los que también se encuentra la actriz británica Elizabeth Hurley, acusan a Associated Newspapers Ltd (ANL), propietaria del Daily Mail y del Mail on Sunday, de obtener información sobre ellos de manera ilegal, en particular recurriendo a detectives privados.

Durante el juicio, que comenzó en enero en el Tribunal Superior de Londres y cuya decisión debe llegar en próximas semanas, los demandantes ofrecieron testimonios cargados de emoción.

Los siete demandantes reprochan a los tabloides haber escuchado conversaciones privadas y mentido para obtener información médica.

"Se invita al tribunal a conceder una indemnización sustancial a cada uno de los demandantes por el uso indebido de información privada", dijeron los abogados de los denunciantes en su conclusión.

Este proceso es el último contra los tabloides del príncipe Enrique, de 41 años, que se alejó de la familia real en 2020 y se mudó a Estados Unidos.

El hijo menor del rey Carlos III libra desde hace años una cruzada judicial contra la prensa sensacionalista británica.

- Acciones "monstruosas" -

Enrique, que vive en California con su esposa Meghan y sus dos hijos, culpa a los 'paparazzi' de la muerte de su madre Diana, en 1997 en París.

El príncipe también ha acusado a la prensa de acosar a su mujer.

En enero, en los primeros días del juicio, al borde de las lágrimas, Enrique acusó a los tabloides de haber hecho la vida de su esposa "absolutamente infernal".

Cuando Meghan fue víctima de ataques "persistentes" o de artículos "a veces racistas", Enrique comenzó a valorar la posibilidad de tomar medidas contra la prensa.

"Estoy decidido a exigir responsabilidades por el bien de todos. Creo que es en interés general", señaló en el juicio.

El príncipe también contó que las intrusiones de los periódicos en su vida privada lo habían vuelto "extremadamente paranoico".

Liz Hurley también rompió a llorar durante su testimonio al reprochar a los tabloides haber colocado micrófonos en las ventanas de su casa. Lo calificó de acciones "monstruosas".

Elton John también mostró su ira al condenar las "odiosas" violaciones de su privacidad por parte de estas publicaciones, acusadas, entre otras cosas, de haber accedido a datos médicos relacionados con el nacimiento de su hijo Zachary.

Además de Enrique, Liz Hurley y Elton John y el marido de éste, David Furnish, los otros tres demandantes son la actriz Sadie Frost, la activista por los derechos civiles Doreen Lawrence y el expolítico Simon Hugues, del Partido Liberal Demócrata.

- "Dentro de las normas" -

El abogado de los demandantes, David Sherborne, afirmó el lunes que los periodistas del Daily Mail que testificaron en el tribunal "no pudieron explicar cómo obtuvieron la información exclusiva contenida en sus artículos".

Los siete demandantes aseguran que sus allegados nunca habrían divulgado la información privada revelada en una serie de artículos publicados entre 2000 y 2015.

La empresa ANL, por su parte, niega rotundamente cualquier conducta ilegal y afirma que sus periodistas recurrieron a medios y fuentes de información legítimos.

El jefe de redacción del Daily Mail, Sam Greenhill, calificó ante el tribunal las acusaciones de escuchas telefónicas como "absolutamente falsas".

Dan Portley-Hanks, detective privado estadounidense, declaró recordar haber trabajado para el Daily Mail en asuntos relacionados con Enrique.

"Sé que hice cosas ilegales respecto a él, pero no recuerdo exactamente cuáles", escribió en una declaración, mientras que ANL sostuvo que no existían evidencias.