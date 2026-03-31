Abren postulaciones para magistrado del Tribunal Electoral y su suplente en Panamá

La Asamblea Nacional de Panamá anunció la apertura del proceso de postulaciones para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Electoral de Panamá, así como de su respectivo suplente, en cumplimiento de la Resolución No. 48 del 30 de marzo de 2026, aprobada por el Pleno legislativo.

El comunicado oficial invita a los ciudadanos interesados a presentar sus aspiraciones de manera formal ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, ubicada en el Palacio Justo Arosemena, en la Plaza 5 de Mayo, en la ciudad de Panamá.

Los aspirantes deberán entregar una serie de documentos que respalden el cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos hoja de vida, certificado de nacimiento, copia autenticada de la cédula de identidad personal, declaración jurada de no poseer antecedentes penales, así como certificaciones académicas y documentos que acrediten su idoneidad profesional como abogados.

Además, se exige constancia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que certifique la idoneidad del aspirante, junto con la resolución del Órgano Ejecutivo correspondiente.

El período de recepción de documentos se desarrollará desde el lunes 6 hasta el viernes 10 de abril de 2026, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Con esta convocatoria, las autoridades buscan garantizar un proceso transparente y abierto para la selección de nuevas autoridades en el sistema electoral del país.