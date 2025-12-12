“Penas accesorias son otorgadas por los Jueces de Cumplimiento”, aclaró el director del Sistema Penitenciario

Este viernes, 12 de diciembre, el director general de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), Jorge Torregroza se refirió a los hechos relacionados con el homicidio ocurrido en el sector de Caimitillo, en Panamá Norte, donde un ciudadano panameño que realizaba trabajos comunitarios perdió la vida.

Torregroza indicó que “este tipo de penas accesorias son otorgadas por los Jueces de Cumplimiento y consisten en la realización de labores comunitarias en instituciones públicas”.

“Estas medidas no son competencia del Sistema Penitenciario, ya que son dispuestas por los jueces conforme a lo establecido en el artículo 65 del Código Penal”, explicó.