Parque Lefevre refuerza su bienestar comunitario

El representante de Parque Lefevre, Rodolfo “Rody” Rodríguez, destacó que la gestión del corregimiento busca equilibrar esparcimiento, infraestructura y una mejor seguridad comunitaria. Señaló que “nuestra gestión está centrada en el ciudadano”, resaltando la importancia de invertir en prevención. “Es más económico invertir en salud preventiva, incluyendo salud mental”, dijo a Metro Libre.

Rodríguez explicó que las actividades recreativas, deportivas y culturales “ayudan a la cohesión social, fortalecen el sentido de pertenencia y motivan a cuidar los espacios públicos”.

El objetivo es a futuro “dejar un Parque Lefevre que se cuide a sí mismo, donde los parques sean modelos y las actividades sean atractivas, incluso para otros corregimientos”. Actualmente, “atendemos a más de 300 adultos y a otro grupo de cerca de 300 niños” en programas deportivos.

Añadió que han recibido testimonios positivos, como el de “damas que antes no salían a actividades y ahora se sienten seguras en el gimnasio de Panamá Viejo”. Estos esfuerzos se complementan con programas de infraestructura y trabajo social ajustados a las necesidades locales.