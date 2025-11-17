Nacionales

Parque Lefevre refuerza su bienestar comunitario

Con solo un territorio de 6 km², el corregimiento de Parque Lefevre abarca una diversa mezcla de población y retos de infraestructura, con una participación comunitaria cada vez más activa

Parque Lefevre refuerza su bienestar comunitario
Parque Lefevre refuerza su bienestar comunitario
Parque Lefevre refuerza su bienestar comunitario
Parque Lefevre refuerza su bienestar comunitario
Parque Lefevre refuerza su bienestar comunitario
Parque Lefevre refuerza su bienestar comunitario
ML | Torre Panamá La Vieja.
Parque Lefevre refuerza su bienestar comunitario
Parque Lefevre refuerza su bienestar comunitario
Parque Lefevre refuerza su bienestar comunitario
Gina Arias Rivera
17 de noviembre de 2025

El representante de Parque Lefevre, Rodolfo “Rody” Rodríguez, destacó que la gestión del corregimiento busca equilibrar esparcimiento, infraestructura y una mejor seguridad comunitaria. Señaló que “nuestra gestión está centrada en el ciudadano”, resaltando la importancia de invertir en prevención. “Es más económico invertir en salud preventiva, incluyendo salud mental”, dijo a Metro Libre.

Rodríguez explicó que las actividades recreativas, deportivas y culturales “ayudan a la cohesión social, fortalecen el sentido de pertenencia y motivan a cuidar los espacios públicos”.

El objetivo es a futuro “dejar un Parque Lefevre que se cuide a sí mismo, donde los parques sean modelos y las actividades sean atractivas, incluso para otros corregimientos”. Actualmente, “atendemos a más de 300 adultos y a otro grupo de cerca de 300 niños” en programas deportivos.

Añadió que han recibido testimonios positivos, como el de “damas que antes no salían a actividades y ahora se sienten seguras en el gimnasio de Panamá Viejo”. Estos esfuerzos se complementan con programas de infraestructura y trabajo social ajustados a las necesidades locales.

República del sabor

ml | La emblemática Torre de Panamá La Vieja se convertirá en el punto de encuentro de una travesía: la República del Sabor 2025, un evento donde “cada aroma, cada color y cada bocado narran una historia diferente”, según resalta la junta comunal. El evento se llevará a cabo el próximo 23 de noviembre, en un horario de 3:00 p.m., hasta las 8:00 p.m.

Datos biográficos

Es licenciado informático por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.

Posee diplomados en gestión de gobierno local y abierto.

Fue jefe de operaciones de Bio Equipments desde 2022.

Miembro del Club de Leones de San Francisco desde 2022.

Tags:
Parque Lefevre
|
Trabajo comunitario
|
Panamá La Vieja
|
Panamá
|