Inicia la construcción del Hospital de Mascotas, que estaría inaugurando a mediados de 2027

Este miércoles, 3 de diciembre, inició la construcción del Hospital de Mascotas, en Costa Sur, en el corregimiento de Juan Díaz.

La obra, que es una promesa de campaña del presidente de la República, José Raúl Mulino, se espera entregar a mediados del año 2027.

Durante el acto, el mandatario José Raúl Mulino cedió la primera palada a la primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, en presencia de ministros de Estado, autoridades municipales, e invitados con más de 80 mascotas.

“Con esta palada inicial, no solo iniciamos una obra; cumplimos una promesa de campaña y contribuimos a construir un Panamá más humano, más responsable y solidario. Seguimos avanzando con patitas firmes”, afirmó el presidente.

El proyecto, adjudicado a la compañía Construction Management Group (CMG), se adjudicó a un costo de 14.1 millones de balboas, una inversión dedicada al bienestar animal y la salud pública.

Mulino destacó que el nuevo hospital público veterinario “llevará solución a muchas familias que no cuentan con los recursos económicos necesarios para acceder a atención de salud adecuada para sus mascotas”.“Ofrecerá una amplia gama de servicios, tales como: consulta externa, urgencias, cirugía, hospitalización, rehabilitación, imagenología, laboratorio y morgue”, agregó.

Sobre el proyecto

El hospital contará con 8 consultorios y 18 médicos diarios, contará con una capacidad de 240 consultas por día. Esto proyecta una cifra anual de 95,000 atenciones para perros y gatos.

Para procedimientos complejos, se dispondrá de cuatro quirófanos dedicados a cirugía general, además de un quirófano para la atención inmediata de emergencias.

En cuanto a las hospitalizaciones, podrá albergar por cubículo a un estimado de 40 animales diarios. Además, dará servicio de esterilizaciones.

Se calcula que, en los distritos de Panamá y San Miguelito, más de 181,000 mascotas serán beneficiarias directas de este proyecto. También brindará un espacio para la formación de los estudiantes de la carrera de veterinaria, que se inclinen en la atención de perros y gatos. Actualmente, Panamá no dispone de este tipo de facilidades, por lo que los estudiantes se ven forzados a realizar sus prácticas/internados con animales de granjas y otros.

“De esta manera, estaremos contribuyendo al desarrollo de talento especializado en el país y le daremos oportunidades a los jóvenes”, recalcó el presidente.

También se estima que la construcción y operación del centro generarán alrededor de 1,200 empleos, contribuyendo al mejoramiento continuo de la economía nacional.