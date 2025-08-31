Panamá será sede de la 2da Cumbre Global de Inteligencia y Estrategia Política

El próximo 12 de septiembre, Panamá recibirá a expertos de Iberoamérica en la segunda edición de la Cumbre Global de Inteligencia y Estrategia Política (I+EP), un encuentro que abordará temas como amenazas híbridas, ciberinteligencia y el rol del consultor político moderno. La cita es organizada por la Escuela de Inteligencia y Estrategia Goberna y la agencia de consultoría Magna Republik, y tendrá lugar en un hotel de la ciudad capital desde la 1:30 p.m. hasta las 9:00 p.m.

“El mundo enfrenta hoy desafíos de seguridad y comunicación sin precedentes, esta cumbre busca fortalecer capacidades regionales con visión ética, estratégica y moderna; abordando temas cruciales para el presente y futuro de la región”, explicó Víctor F. Alvarado Fernández, expositor y representante de Magna Republik, quien confirmó la participación de especialistas de Colombia, El Salvador, Perú, Guatemala y Panamá.

Entre los ponentes internacionales destacan Fernando Rodríguez, de Guatemala, creador del sistema Klarck de inteligencia convergente; Angélica Casas, de Colombia, especialista en amenazas híbridas; Nehemías González, de El Salvador, que presentará un enfoque sobre seguridad física en entornos de alto riesgo; y Eider Peña, también de Colombia, quien expondrá sobre tecnologías digitales emergentes aplicadas a la seguridad nacional.

La cumbre se organizará en torno a cuatro ejes principales: inteligencia y contrainteligencia, asesoría presidencial, ciberinteligencia y estrategia política. Además de las conferencias, los asistentes recibirán certificación y podrán acceder a espacios de networking con los expertos invitados.