Panamá se posiciona como actor emergente en semiconductores con el IEEE LACSS 2026

Panamá consolidó su posicionamiento como actor emergente en el ecosistema internacional de semiconductores al albergar el IEEE Latin America & the Caribbean Semiconductor Summit (LACSS) 2026, encuentro que reunió a líderes de la industria, el Gobierno, la academia, centros de investigación y la comunidad de inversión.

Durante dos jornadas, la agenda técnica abordó el desarrollo de talento, el diseño de semiconductores y las herramientas de automatización del diseño electrónico, las capacidades industriales, el ensamblaje, las pruebas y el empaquetado, así como las cadenas de suministro, la inversión, las políticas públicas, la propiedad intelectual, el emprendimiento tecnológico y la cooperación internacional.

La realización del IEEE LACSS 2026 en Panamá estuvo liderada por el Dr. Iván Armuelles Voinov, docente e investigador de la Universidad de Panamá y presidente del comité organizador del evento, quien coordinó los esfuerzos de instituciones académicas, gubernamentales e industriales.

La cumbre contó además con la participación de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y del Centro de Tecnologías Avanzadas en Semiconductores (C-TASC), instituciones que impulsan iniciativas de formación especializada, investigación aplicada y desarrollo de capacidades tecnológicas alineadas con la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores de Panamá.

El encuentro permitió poner en perspectiva las experiencias de Panamá, México y Brasil en la formación de talento y el desarrollo de capacidades nacionales, así como analizar las oportunidades de la región en diseño electrónico, creación de empresas de hardware, prototipado, manufactura, ensamblaje, pruebas y empaquetado.

Para la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), la celebración de esta cumbre contribuye a los objetivos de la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores, particularmente en materia de fortalecimiento del talento humano, articulación entre academia, industria y Gobierno, cooperación internacional e impulso a la investigación, desarrollo e innovación.

Entre los resultados esperados están el fortalecimiento de redes de cooperación técnica, la identificación de oportunidades para ampliar la formación especializada, la promoción del acceso a herramientas de diseño y prototipado, y el establecimiento de nuevos vínculos para proyectos de investigación, innovación y desarrollo empresarial.

El IEEE LACSS 2026 reafirmó el valor de la colaboración regional para impulsar tecnologías de alto valor agregado y fortaleció la proyección de Panamá como plataforma de encuentro, cooperación y desarrollo de capacidades para la industria de semiconductores en América Latina y el Caribe.