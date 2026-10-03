El CoNEP respalda entrega de informe sobre Cobre Panamá y pide una decisión oportuna

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) considera que la entrega del informe final de la Comisión Interministerial sobre el sitio minero Cobre Panamá constituye un paso importante en la dirección correcta, al aportar mayores elementos de información y establecer una ruta para continuar abordando uno de los temas más trascendentes para el presente y futuro de nuestro país.

El gremio aseguró que “contar con información sustentada en datos, evidencia y rigor técnico contribuye a reducir la incertidumbre y la especulación que durante un periodo prolongado han rodeado este tema, al permitir que la discusión y las decisiones se desarrollen sobre una base objetiva y con mayores elementos de certeza”.

Afirmaron que, este avance debe complementarse con una ejecución pronta sobre los próximos pasos lógicos que determinen la presentación de un modelo o decisión definitiva.

La recomendación de evaluar la viabilidad de un acuerdo abre la posibilidad de avanzar hacia una nueva etapa, que deberá desarrollarse con responsabilidad, seguridad jurídica y sentido de oportunidad, destaca el CoNEP.

El gremio empresarial señaló que una vez adoptadas las decisiones correspondientes, es importante que el proceso avance con diligencia dentro de plazos razonables, sin menoscabar el rigor técnico, jurídico y económico que una decisión de esta magnitud requiere.

Reiteraron que si bien recientemente Panamá ha registrado una reducción de la tasa de desempleo, al pasar de 10.4% a 8.5%, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Mercado Laboral del INEC, el desafío del empleo debe ser permanente hasta lograr resultados que demuestren la incorporación de panameños y panameñas, especialmente jóvenes a la fuerza laboral.

En ese contexto, avanzar oportunamente en este proceso puede contribuir a fortalecer esas condiciones y generar mayor certeza y confianza para la inversión y la generación de empleo.

Finalmente, el CoNEP destaca que la transparencia debe continuar siendo un principio transversal durante todo el proceso.

“El país necesita avanzar, razón por la cual una decisión responsable, sostenible y oportuna, se requiere para proteger y generar confianza, elemento requerido para la inversión y el desarrollo del país”, concluyeron.