Presidente Mulino llega a Singapur para fortalecer relación bilateral e impulsar proyectos logísticos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este sábado 3 de octubre al Aeropuerto Internacional de Changi, en Singapur, donde inicia una visita de Estado para reunirse con el presidente Tharman Shanmugaratnam y el primer ministro Lawrence Wong.

La agenda contempla reuniones bilaterales entre autoridades de ambos países enfocadas en el fortalecimiento de la relación bilateral, la cooperación en servicios aéreos, la promoción de proyectos logísticos marítimos y el fomento de la marina mercante.

Para este domingo, el mandatario visitará el puerto de Tuas, megaproyecto que inauguró su primera fase en 2022 y cuya conclusión está prevista para 2040, cuando se convertirá en la terminal de contenedores automatizada más grande del mundo.

Durante la visita también se evaluará el inicio de negociaciones para un tratado bilateral de asistencia legal mutua y la firma de un memorándum de entendimiento sobre créditos de carbono conforme al artículo 6 del Acuerdo de París.

La visita oficial continuará el lunes 5 de octubre, cuando el presidente Mulino, acompañado de la primera dama Maricel Cohen de Mulino, participará en la ceremonia de bautizo de la orquídea en el Orchid Garden, acto protocolar que el Gobierno de Singapur ofrece a personalidades distinguidas.