Panamá refuerza medidas de vigilancia epidemiológica ante caso de fiebre amarilla en Costa Rica

Ante el reporte de un caso confirmado de fiebre amarilla en Costa Rica, el Ministerio de Salud (Minsa) ha intensificado la vigilancia epidemiológica en todos los puntos de entrada al país. Además, informa que en Panamá no se registran casos positivos de fiebre amarilla selvática desde 1974.

En un comunicado, el Minsa recomienda a la población aplicarse la vacuna, sobre todo a aquellos no vacunados en las regiones de riesgo (Panamá Este, Guna Yala, zona este de Colón y Darién), y a todo viajero que ingrese a las regiones de riesgo al este de Panamá, así como a viajeros que se dirijan hacia países con circulación del virus de fiebre amarilla (Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, Guyana y Ecuador).

También se recomienda evitar la picadura de mosquitos mediante el uso de repelente, camisa de manga larga y pantalón largo, mosquiteros, y mallas en ventanas y puertas, y eliminación de los criaderos de mosquitos.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda causada por el virus de la fiebre amarilla, que se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos Aedes aegypti infectados en zonas urbanas, y de Haemagogus spp. y Sabethes spp. en zonas selváticas y boscosas. Los casos pueden ser asintomáticos, leves, moderados, graves o fatales. Cuando aparecen síntomas leves, suelen incluir fiebre, dolor de[10/13, 5:52 p. m.] Meta AI: Aquí tienes el texto corregido en ortografía, sintaxis y puntuación:

Ante el reporte de un caso confirmado de fiebre amarilla en Costa Rica, el Ministerio de Salud (Minsa) ha intensificado la vigilancia epidemiológica en todos los puntos de entrada al país. Además, informa que en Panamá no se registran casos positivos de fiebre amarilla selvática desde 1974.

En un comunicado, el Minsa recomienda a la población aplicarse la vacuna, sobre todo a aquellos no vacunados en las regiones de riesgo (Panamá Este, Guna Yala, zona este de Colón y Darién), y a todo viajero que ingrese a las regiones de riesgo al este de Panamá, así como a viajeros que se dirijan hacia países con circulación del virus de fiebre amarilla (Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, Guyana y Ecuador).

También se recomienda evitar la picadura de mosquitos mediante el uso de repelente, camisa de manga larga y pantalón largo, mosquiteros, y mallas en ventanas y puertas, y eliminación de los criaderos de mosquitos.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda causada por el virus de la fiebre amarilla, que se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos Aedes aegypti infectados en zonas urbanas, y de Haemagogus spp. y Sabethes spp. en zonas selváticas y boscosas. Los casos pueden ser asintomáticos, leves, moderados, graves o fatales. Cuando aparecen síntomas leves, suelen incluir fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor muscular (con frecuencia en la espalda), pérdida del apetito, náuseas y vómitos. En casos graves, lo anterior puede acompañarse de dolor abdominal, ictericia, sangrados y complicaciones hepáticas y renales.