Panamá marca un hito en bienestar animal con los primeros huevos libres de jaula certificados por American Humane

Huevos Caribeño anunció el lanzamiento de sus Huevos Libres de Jaula certificados por American Humane, convirtiéndose en la primera marca en Panamá en alcanzar este estándar internacional de bienestar animal.

Este logro representa un antes y un después en la industria avícola nacional, colocando a Panamá en el mapa global del consumo consciente y la avicultura sostenible.

¿Qué significa que sean huevos “Libres de Jaula”?

Provienen de gallinas criadas en galpones amplios, sin jaulas, con espacio para moverse, anidar y extender sus alas. Este sistema garantiza el cumplimiento de las 5 libertades del bienestar animal:

1. Libre de hambre y sed.

2. Libre de incomodidad.

3. Libre de dolor, heridas y enfermedades.

4. Libre de miedo y estrés.

5. Libertad para expresar su comportamiento natural.

La certificación American Humane

Fundada en 1877, American Humane es la organización pionera en certificaciones de bienestar animal a nivel mundial. Su sello avala que los huevos cumplen con estándares internacionales en espacio, salud, alimentación y trato digno de las aves.

“Para los consumidores, este sello en el empaque es sinónimo de ética, confianza y calidad internacional”, destacó Huevos Caribeño.

Impacto en Panamá y la región

La llegada de Huevos Caribeño Libres de Jaula:

• Ofrece a las familias panameñas la posibilidad de elegir por primera vez huevos con certificación internacional de bienestar animal.

• Refuerza la competitividad de la industria avícola local, sentando un precedente para otros productores.

• Posiciona a Panamá como referente en sostenibilidad e innovación en la región.

Un proceso riguroso

El camino hacia la certificación tomó más de un año de preparación y auditorías independientes, en las que se evaluaron infraestructura, protocolos de bioseguridad y bienestar de las aves.

Mensaje final a los consumidores

“Invitamos a los panameños a buscar en los supermercados los Huevos Caribeño Libres de Jaula con el sello American Humane. Es una invitación a comprometerse con el bienestar animal, con un producto de calidad y mucho sabor”.