Panamá lamenta la muerte del senador Miguel Uribe

Este lunes, 11 de agosto, el Gobierno de la República de Panamá expresó sus condolencias al Gobierno de la República de Colombia, a la familia del señor Miguel Uribe Turbay y al noble pueblo colombiano por su lamentable fallecimiento.

“En este momento de dolor, el Gobierno panameño se une en solidaridad y respeto, reconociendo la trayectoria y el compromiso de Miguel Uribe Turbay con su país”, manifestaron en un comunicado.

Asimismo, condenaron enérgicamente “todo acto de violencia venga de donde venga, y reafirma la necesidad de preservar el diálogo, la tolerancia y el respeto como pilares fundamentales de la vida política y democrática”.

La voz de Panamá se suma al clamor por la paz, la unidad y la justicia en Colombia y en toda la región.