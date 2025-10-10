Panamá fortalece su liderazgo científico internacional

Panamá ha reafirmado su rol estratégico en la cooperación internacional al participar en la Primera Reunión Ministerial de Investigación e Innovación entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada recientemente en Bruselas.

En el encuentro, representado a Panamá estuvo a cargo del Licenciado Franklin Morales, jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), y culminó con la adopción de una Declaración Ministerial que establece una nueva y ambiciosa agenda de colaboración birregional en ciencia, tecnología e innovación (CTI).

Como resultado de la reunión, se crearon tres grupos de trabajo prioritarios: El primero, Salud; el segundo, Cambio Climático, Sostenibilidad y Transición Energética; y por último, Inteligencia Artificial Aplicada a la Ciencia.

Panamá no solo expresó su interés en integrarse activamente a los tres grupos temáticos, sino que manifestó su disposición formal a coliderar el grupo de Cambio Climático, Sostenibilidad y Transición Energética.

Esta decisión subraya el compromiso nacional con la agenda ambiental y está sólidamente respaldada por el Sistema Nacional de Investigación (SNI).

Al asumir esta posición de liderazgo en una plataforma de alto nivel como la UE-CELAC, Panamá reafirma su visión de fortalecer las capacidades nacionales y regionales en CTI, proyectando una mayor visibilidad internacional. La medida consolida al país como un socio estratégico clave para abordar desafíos globales.

La SENACYT continuará trabajando en estrecha coordinación con aliados regionales e internacionales para asegurar que la ciencia, la tecnología y la innovación se mantengan como ejes fundamentales del desarrollo sostenible y la competitividad de Panamá.