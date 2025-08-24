Panamá celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales con 18 áreas protegidas

Panamá cuenta con 18 parques nacionales, que abarcan aproximadamente una superficie de 1,564,932 hectáreas dedicadas a la conservación. Los dos más recientes, el Parque Nacional San Lorenzo, en la provincia de Colón y el Parque Nacional San San Pond Sak en Bocas del Toro, se suman a esta importante red natural de categoría de manejo.

Los parques conservan una riqueza natural significativa, mantenimiento los ecosistemas y comunidades naturales, regulando las inundaciones, reteniendo y exportando nutrientes, acumulando sedimentos y controlando procesos erosivos, lo cual redunda en la productividad y la economía de las comunidades locales. Los parques Soberanía, Cruces, Chagres localizados en la Cuenca del Canal de Panamá contribuyen con su protección. El Chagres asegura el agua para consumo de la población de las ciudades de Panamá, Colón y Panamá Oeste, así como para el funcionamiento del Canal de Panamá.

Tomás Fernández, director de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, comentó: «Las áreas protegidas tienen un papel vital para la conservación de la biodiversidad nacional contribuyendo al bienestar de las comunidades locales que dependen de estos territorios para su forma de vida”.

Los Parques Nacionales con mayor superficie terrestre son: Darién, Coiba y el Parque Internacional La Amistad, siendo reconocidos como Sitios de Patrimonio Mundial Natural, a su vez, el Parque Nacional Portobelo y San Lorenzo son reconocidos como Sitios de Patrimonio Cultural por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO).

Regularmente, los parques nacionales reciben un flujo constante de visitantes interesados en actividades como senderismo, observación de fauna y del paisaje, buceo y turismo cultural como apreciación de los baluartes históricos de forma sostenible. Actualmente, se realizan estudios de valoración económica del potencial turístico, entre otros en los parques Soberanía, Campana, Sarigua y San Lorenzo.

Además, estas áreas brindan protección a las comunidades ante fenómenos climáticos severos, forman parte de cuencas hidrográficas y sirven como escenarios importantes para la investigación científica y la educación ambiental, particularmente donde las coberturas albergan oportunidades para el descubrimiento de nuevas especies, en los parques Cerro Hoya, Jesús Héctor Gallego y Santa Fe.

MiAMBIENTE trabaja de cerca con las comunidades en actividades de conservación de las áreas protegidas, a través de proyectos que integran la conservación con beneficios sociales y económicos, un ejemplo de ello es el Proyecto Desarrollo Rural Sostenible y Conservación de la Biodiversidad-BIORURAL con incidencia en los siguientes seis (6) Parques Nacionales: Santa Fe, Campana, Volcán Barú, General de División Omar Torrijos Herrera, San San Pond Sak, Bastimentos y otras áreas protegidas. Todo esto, muestra el valor estratégico de los parques nacionales para el progreso sostenible de Panamá.