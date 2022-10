Panamá aclara que no regala viajes a venezolanos

La directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine, anunció que continúan brindando asistencia humanitaria al grupo de migrantes irregulares venezolanos que se encuentran temporalmente en espera de su salida con destino a Venezuela. Añadió que no se le permitirá el ingreso a territorio panameño a aquellos migrantes venezolanos que vengan desde la frontera norte y no cuenten con una visa autorizada.

“Le recordamos a todos los venezolanos que para ingresar a Panamá se requiere una visa autorizada, no se va a admitir a ninguna persona que venga de la frontera Norte a Sur que no tenga visa para ingresar al territorio panameño; todas esas personas que cruzaron frontera para entrar a Panamá requieren visa autorizada y no se les está autorizando ingresar por la frontera de Costa Rica”, aseveró Gozaine.

La directora agregó que “es falsa la información que se les está dando, de que se les está permitiendo ingresar y que aquí los vuelos son gratis, eso no es cierto, cada persona está pagando su tiquete y solo lo estamos haciendo para aquellos que han entrado dentro del flujo irregular, ellos son considerados en vuelos humanitarios porque son repatriaciones voluntarias, si me preguntan si hay alguien que está sufragando los costos, entiendo que la Misión de Venezuela consiguió donantes que donaron varios tiquetes, pero no existen vuelos pagados por el Gobierno de Panamá, no hay ningún vuelo gratis”.