Los padres de familia podrán reutilizar los textos escolares, tanto en los colegios públicos como privados, tras la aprobación del proyecto de ley 546 impulsado por el diputado Betserai Richards, que modifica y adiciona artículos de la ley 47 de 1946, orgánica de educación, sobre reutilización de textos escolares y protección al consumidor.

La ley establece medidas para evitar la venta exclusiva de libros y útiles escolares en los centros educativos y dispone que las actualizaciones de las ediciones de los textos solo podrán solicitarse cada cinco años.

De acuerdo con Richards, con esta ley ya aprobada se garantiza que “los colegios se dediquen exclusivamente a la educación y no a la comercialización de libros, útiles escolares u otros productos”. Sostuvo que en la ley recién aprobada se establece un periodo de cinco años para solicitar nuevas ediciones, esto evitará que los padres tengan que comprar los mismos textos anualmente a precios elevados.

En este sentido Abdiel Bedoya, representante de la Confederación de Padres de Familia, indicó que “es necesario la reutilización de los textos escolares, ya que es importante que tanto los colegios públicos como los privados garanticen una educación de calidad, sin generar cargas económicas innecesarias para las familias”.

Con relación a si esta ley atentaría contra el derecho de autor, el escritor Carlos Wynter aclaró que “la ley no vulnera los derechos de autor, porque estos se dividen en derechos morales, que protegen la integridad de la obra como extensión del autor y derechos patrimoniales, relacionados con su explotación económica.

Wynter precisó que “existe una diferencia entre la obra intelectual y el objeto físico que la contiene”.