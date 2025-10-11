Ordenan detención provisional para el conductor del accidente fatal en Chepo

La Sección de Homicidio y Femicidio del Área Metropolitana logró la legalización de la aprehensión del conductor del bus involucrado en el accidente fatal ocurrido el pasado 9 de octubre en Chepo, que cobró la vida de tres personas.

El Ministerio Público informó que al ciudadano se le impuso la medida cautelar de detención provisional y se le imputaron cargos por homicidio culposo agravado, como parte de las investigaciones que se adelantan por este trágico suceso.

El accidente se registró en la vía Panamericana, a la altura de Tanara de Chepo, cuando un bus con pasajeros se volcó provocando la muerte de tres personas y dejando más de veinte heridos.

Al lugar acudieron unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y del Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME 911), quienes brindaron atención médica a los afectados y coordinaron su traslado a distintos centros hospitalarios.

Los equipos de rescate también debieron realizar labores de extricación para liberar a varias personas que habían quedado atrapadas entre los restos del vehículo.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades adicionales.