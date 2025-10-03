Ordenan detención provisional de dos adolescentes tras riña en colegio de Colón

Este viernes, 3 de octubre, por solicitud de la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala, se ordenó la detención provisional de adolescentes, por el delito de tentativa de homicidio doloso agravado, relacionado a un hecho ocurrido ayer en un centro educativo de Colón, informaron del Ministerio Público.

Una riña al interior del Colegio José Guardia Vega en la provincia de Colón dejó un saldo de cuatro estudiantes heridos con arma blanca, la mañana del 2 de octubre de 2025, informaron fuentes de esa ciudad, las cuales agregaron que los menores fueron trasladados de urgencia al Hospital Manuel Amador Guerrero para recibir atención médica.