Ordenan detención para un hombre por corrupción de menores

A un hombre de 29 años de edad, imputado por el delito de corrupción de menores, se le decretó la medida cautelar de detención provisional, luego que la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste lograra vincularlo a hechos ocurridos en diciembre de 2025 y enero de 2026, en la barriada en Altos de Las Praderas.

“En audiencia de garantías, la Fiscalía también logró que el Tribunal de Garantías legalizara la aprehensión, diera por presentada la imputación de cargos e impusiera la medida cautelar antes señalada por la naturaleza del hecho. Además, el juzgador estableció la modificación de la detención por la retención domiciliaria, cuando el imputado consigne la caución económica de B/.7 mil”, informó el Ministerio Público, en un comunicado.

El hecho ocurrió en el distrito de La Chorrera, donde el hombre en distintas ocasiones realizó actos de naturaleza sexual frente a menores de edad.