Operativos de seguridad para golpear la delincuencia

Las estrategias implementadas por los estamentos de seguridad, como los toques de quedas y operativos de allanamientos continúan dando resultados en la lucha contra la delincuencia y las pandillas en el país, según destacaron autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía Nacional.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, señaló que “nosotros tenemos una estrategia planteada a través del Plan Firmeza que la llevan a cabo la Policía Nacional, la Aeronaval y el Senafront, enfocada en combatir el delito en cualquiera de sus variantes. Nuestros policías se levantan todos los días a cumplir con sus deberes”.

Ábrego indicó además que las operaciones de seguridad se están reforzando en las áreas con mayores índices delictivos, tomando como referencia el llamado mapa de calor utilizado por las autoridades para identificar los puntos críticos.

Con relación a las medidas de toques de queda implementadas en algunos sectores, el titular de Seguridad confirmó que continúan estableciéndose en distintos puntos del país como parte de las acciones preventivas para disminuir los hechos delictivos, mismos que han tenido según el ministro, efectividad.

Por su parte, el subdirector de la Policía Nacional, Francisco Castro, informó que en los 249 operativos realizados contra pandillas se ha logrado judicializar a 7,109 personas, de las cuales 2,500 ya han sido condenadas.

El funcionario destacó además que cinco de los ocho principales cabecillas de organizaciones criminales vinculadas a estos grupos se encuentran detenidos o bajo medidas cautelares.