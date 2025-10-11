Operativo nocturno constata cumplimiento de permisos laborales en la Calzada de Amador

En un operativo interinstitucional nocturno realizado en cinco restaurantes ubicados en la Plaza Causeway de la Calzada de Amador se verificó que todos los trabajadores extranjeros contaban con sus respectivos permisos de trabajo en regla, informó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

El Mitradel, a través de un comunicado, indicó que la inspección fue desarrollada en conjunto con el Servicio Nacional de Migración y permitió constatar que los 12 colaboradores extranjeros siete mujeres y cinco hombres, que laboran en estos comercios, se encontraban cumpliendo con la normativa vigente.

La entidad calificó el operativo como exitoso al no detectarse ninguna irregularidad en los documentos de los trabajadores, lo que representa un avance significativo en el fortalecimiento del control migratorio laboral en sectores estratégicos de la economía nacional, como el gastronómico.

Asimismo, destacó que estos operativos forman parte de una serie de inspecciones que se realizan de forma continua con el objetivo de asegurar condiciones laborales justas, preservar el empleo digno para los panameños y garantizar el respeto a la legislación laboral del país.