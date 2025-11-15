Ocelote rescatado tras ataque de perros en granja comunal

El equipo veterinario del MInisterio de Ambiente (MiAMBIENTE) atendió y estabilizó este sábabo a un ocelote adulto que fue encontrado herido, presuntamente tras sufrir un ataque por parte de perros en una granja comunal.

Gracias a la rápida acción de la policía ambiental y el personal técnico de MiAMBIENTE, el felino recibió inmediatamente primeros auxilios, hidratación y estabilización, iniciando así su proceso de recuperación.

Este exitoso rescate subraya el compromiso de la institución con la fauna silvestre, reafirmando que cada vida silvestre cuenta y es crucial para la conservación.