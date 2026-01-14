“No hay irregularidades en el proceso de licitación”, Moreno

El director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá (AAUD), Ovil Moreno, aseguró que no hay irregularidades en el proceso de licitación de la recolección de la basura en la ciudad capital.

Moreno explicó a Metro Libre que “no es correcto hablar de irregularidades con el tema de la licitación, ya que se trata de un proceso administrativo que cumple con varias etapas, entre ellas la convocatoria pública y la reunión de homologación, a la cual pueden asistir todas las empresas interesadas”.

El director de AAUD precisó que “aunque inicialmente se registró un alto número de participantes, durante el proceso se identificó que algunas compañías no cumplían con el perfil requerido, al dedicarse a actividades distintas al servicio de recolección de desechos”.

Moreno afirmo que, como autoridad, “no emitimos criterios a favor ni en contra de ninguna empresa y respetamos estrictamente el marco legal, para estos casos se conforma una comisión evaluadora, integrada por nueve profesionales idóneos de distintas ramas”.

Asimismo, indicó que “la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) fue la encargada de revisar el fondo del caso y ordenó un nuevo análisis, en cumplimiento de esta instrucción, la comisión evaluadora realizó una revisión completa desde cero de toda la documentación presentada por las empresas y emitió un nuevo criterio técnico”.

Sobre un posible doble cobro, Moreno dijo que “la zona de transferencia estará disponible para la disposición de los desechos sin ningún costo adicional”.