$!Neutralidad: escudo que protege al Canal

Autoridades y expertos en la vía interoceánica recalcan que el cumplimiento de los tratados internacionales y la gestión responsable han sido pilares para garantizar la protección del Canal de Panamá, así lo destacó Jorge Luis Quijano, exadministrador del Canal, quien afirmó que el “tratado concerniente a la neutralidad permanente del Canal y el funcionamiento ha sido, es y seguirá siendo la mejor protección”. Recalcó que esta neutralidad no solo ampara la ruta marítima, sino que también protege al istmo panameño y a su población frente a riesgos derivados de conflictos bélicos.

Por su parte, Arístides Royo, exministro para Asuntos del Canal, destacó que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) “cumple adecuadamente con sus responsabilidades para la seguridad del Canal”. Subrayó que la vía beneficia a la humanidad y al comercio entre múltiples países, por lo que la protección depende tanto del recurso humano como de los sistemas de ciberseguridad implementados para salvaguardar la operación.

El actual administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, enfatizó el rol del país en la protección de la vía acuática y acotó que Panamá ha demostrado la fortaleza de la neutralidad al garantizar acceso igualitario a todas las naciones, en paz o en guerra, como lo establece el tratado que rige su funcionamiento.