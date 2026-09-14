Naturgy, fortalece la red eléctrica de Panamá Oeste con una obra de 47 kilómetros

La construcción del Nuevo Circuito La Arenosa, en Panamá Oeste, registra un avance del 35%, de acuerdo con el progreso alcanzado en la instalación de postes y tendido eléctrico. La obra desarrollada por Naturgy, contribuye a fortalecer la infraestructura y aumentar la capacidad de la red para atender el crecimiento de las comunidades de la zona.

El proyecto tendrá una extensión aproximada de 47 kilómetros y conectará la Subestación El Torno, en el corregimiento de Barrio Colón, con La Arenosa, ubicada en el corregimiento de Iturralde, distrito de La Chorrera.

Hasta el momento, los trabajos han permitido plantar 469 postes de los 492 contemplados. Asimismo, se han instalado 11.85 kilómetros de tendido eléctrico, como parte de una obra que contribuirá a ampliar y modernizar la red que atiende a sectores como Llanito Verde, Bajo Grande y La Arenosa.

Uno de los componentes tecnológicos del proyecto será la instalación de siete interruptores telecontrolados. Estos dispositivos permitirán mejorar la capacidad de supervisión de la red y operar determinados puntos de manera remota. De esta forma, se facilitará la identificación y el aislamiento de sectores afectados y se podrá agilizar la respuesta ante determinadas incidencias.

La nueva infraestructura está diseñada para acompañar el desarrollo residencial y comercial de Panamá Oeste, así como las actividades productivas y de servicios que se desarrollan en la provincia. También contribuirá a fortalecer la atención de la demanda eléctrica asociada a hogares, comercios, pequeños negocios y sectores como la producción avícola y de piña.

La obra representa un avance en la modernización de la red eléctrica y en la preparación de una infraestructura con mayor capacidad, flexibilidad operativa y resiliencia para responder a las necesidades actuales y futuras de las comunidades.