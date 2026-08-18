Municipios y Juntas comunales le deben $13 millones a la CSS

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, informó que las juntas comunales y municipios mantienen una deuda de $13 millones con la entidad y que ya se presentan las denuncias correspondientes contra las entidades que no han cumplido con sus obligaciones.

En una reciente entrevista, Mon manifestó que “algunas instituciones han comenzado a pagar, pero otras incumplieron los planes acordados con la CSS”. Igualmente agregó que la institución sostendrá una reunión con autoridades vinculadas al tema para buscar la recuperación de los fondos. El director indicó que: “A todos se les ha generado un plan de pago, pero algunos de ellos no los han cumplido”.

Aunque no mencionó las juntas comunales y municipios que adeudan, de acuerdo con fuentes oficiales unas 170 juntas comunales y cerca de 30 municipios aparecen con cuentas pendientes. El caso más significativo es el Municipio de San Miguelito, que según la alcaldesa Irma Hernández, se encontró con una deuda de casi 14 millones de dólares, seguida del Municipio de la ciudad de Colón, con 8,1 millones de dólares.

También figura David, con $397 mil; Almirante, con $358 mil; y Portobelo, con $289 mil. Entre las juntas comunales aparecen Burunga, con $120 mil; Pedregal, con $112 mil; y San Francisco, con $42 mil.