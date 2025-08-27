Mulino viajará hoy a Brasil con delegación de empresarios

El presidente de la República, José Raúl Mulino, emprende este miércoles un viaje oficial a Brasil con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales con ese país, abrir nuevas oportunidades de inversión y avanzar en el proceso de incorporación de Panamá al Mercosur.

La agenda contempla un encuentro con el mandatario brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, en el Palacio de Planalto. Tras una reunión privada, ambos presidentes encabezarán una sesión ampliada junto a sus delegaciones y ofrecerán una declaración conjunta. Posteriormente, Lula ofrecerá un almuerzo en honor al mandatario panameño en el Palacio de Itamaraty.

El jefe del Ejecutivo anunció que partirá este 27 de agosto con una comitiva de 21 empresarios y 3 diputados para reunirse con los ejecutivos de Chiquita Brands, con el objetivo de negociar su regreso al país.

“A Panamá lo están viendo con grandes ojos”, afirmó Mulino, y subrayó que “a Mercosur le interesa nuestra posición estratégica mundial”. Asimismo, expresó confianza en que el acuerdo con este bloque, actualmente en fase de carta de intención, pueda aprobarse con rapidez.