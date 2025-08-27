Mulino viajará hoy a Brasil con delegación de empresarios

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La comitiva panameña incluye miembros del gabinete, la Asamblea Nacional y el sector privado. Acompañan al presidente: Ministros: Javier Martínez Acha (Relaciones Exteriores), Julio Moltó (Comercio e Industrias), Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal). Legislativo: Jorge Herrera (presidente de la Asamblea Nacional); Walkiria Chandler (Relaciones Exteriores); Orlando Carrasquilla (Asuntos Agropecuarios) y Ernesto Cedeño (Comercio y Asuntos Económicos).Otros funcionarios: Anel Flores (contralor general), Flavio Méndez (embajador en Brasil), Sergio Abreu (secretario general de la ALADI) y Kristelle Getzler (Secretaría Ejecutiva de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia).<span class="mln_uppercase_mln"> </span>Sector privado: Luisa Napolitano (gerente de la Zona Libre de Colón), Juan Arias (presidente de la CCIAP), Carlos Santiago Castillo, Ricardo Pérez, José Antonio Halpern, Stanley Motta, Jaime Gilinski, Ricardo Rolando Pérez, Giulia De Sanctis, Rodolfo Moreno, Luiz Fernando Nasser, Alejandro Flores de la Lastra y Alejandro Flores Icaza.