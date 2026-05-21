Mulino rechaza propuesta sobre televisores en cárceles

Este jueves, 21 de mayo, el presidente José Raúl Mulino se refirió al tema de los televisores para los privados de libertad y expresó que, independientemente de la buena fe con la que se manifestó la Defensora del Pueblo, no está de acuerdo con la propuesta.

“No se puede, estoy en desacuerdo”, respondió el mandatario a las declaraciones de la defensora del Pueblo, Ángela Russo, quien planteó la necesidad de atender las quejas de privados de libertad sobre la falta de televisores en los centros penitenciarios, en medio de la expectativa por la transmisión del próximo Mundial de Fútbol.

Mulino señaló que el Gobierno está realizando un esfuerzo importante, a través del Ministerio de Gobierno, para avanzar en la resocialización de la mayor cantidad de privados de libertad en el país. “A quienes quieran ayudarse, se les ayudará, pero las penas tienen que cumplirse”, afirmó.

Asimismo, indicó estar seguro de que la Defensoría del Pueblo sabrá enfocar su labor institucional en aquellas áreas donde, junto con el Ministerio de Gobierno, se está desarrollando un trabajo significativo para lograr la rehabilitación de los privados de libertad que no representen un riesgo para la seguridad.