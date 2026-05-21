$!Herrera y RM inician el pulseo por la presidencia de la AN

A mes y medio de que la Asamblea Nacional (AN) elija el próximo 1 de julio a su nueva junta directiva, los miembros de algunas bancadas ya comienzan a mover sus fichas para la contienda, mientras otras aún no definen su posición.

La fracción de Realizando Metas (RM), que cuenta con 14 diputados, irá con candidato propio, mientras el panameñista Jorge Luis Herrera busca la reelección. En esta línea, el actual presidente del Legislativo declaró que, “ahora estoy enfocado en cumplir con el tema de sesiones extraordinarias... Ya lo he dicho: el que no aspira, expira”.

El parlamentario del partido RM, Luis Eduardo Camacho, indicó que “en los próximos días la bancada anunciará un candidato o candidata único (a). Ya la lista inicial se redujo a dos”.

Por su parte, Eduardo Vásquez, diputado de la bancada de Cambio Democrático (CD), compuesta por 9 miembros, indicó que no descarta que se lleve una apuesta propia, pero el tema aún no se ha debatido con sus compañeros.

El jefe de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga, descartó apoyar la candidatura de Herrera y afirmó que todavía no deciden si postularán un candidato. “Es de conocimiento público que no se cumplieron con todos los acuerdos, con los que esta bancada accedió a respaldar al actual presidente Jorge Herrera”.

Mientras tanto, el coordinador de la bancada Mixta, Joan Manuel Guevara indicó que todavía no se ha decidido nada de la elección de la nueva directiva del hemiciclo.

Ernesto Cedeño, diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA) y miembro de la bancada Seguimos, expresó que las conversaciones continúan y que en las próximas semanas estarían decidiendo sobre el tema. Agregó que el actual presidente del Legislativo sostuvo un acercamiento con la bancada. Las sesiones ordinarias 2025-2026, bajo la presidencia del diputado Herrera culminaron el pasado 30 de abril.