Prometen ‘guerra’ y espectáculo

Sin complejos y dispuestos a batallar en el ring, fue el mensaje principal expresado ayer tanto por el panameño Ángel ‘Castigador’ Bethancourt como por el colombiano Yubergen ‘Tremendo’ Martínez durante una nueva conferencia de prensa sobre su combate, que será el estelar de la cartilla boxística ‘Choque de Invictos’.

“Estamos enfocados y vamos por esa victoria. Va a ver guerra”, aseguró Bethancourt. Algo en lo que coincide Martínez: “esto va a ser una guerra. Me he preparado a conciencia y voy a dar lo mejor de mí”.

La cita es en el Gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon, en la Cinta Costera 1, Ciudad de Panamá, este sábado 22 de mayo, desde las 7:00 p.m. Las puertas del recinto abren a las 6:00 p.m. Félix Zabala, líder de All Star Boxing, promotora del evento, aseguró que el recinto se quedará pequeño, pues esperan un lleno a reventar.

El cetro latino mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) estará en disputa en el pleito programado a 10 asaltos.

Además, el vencedor se llevará a casa la estatuilla Licenciado Luis Batista Salas, en honor al fundador de la OMB. Un nuevo trofeo que estará en juego en combates del Campeonato Regional de la OMB. Más de doce combates conforman esta velada.