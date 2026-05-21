$!Industriales piden diálogo con Costa Rica para resolver conflicto comercial

Líderes del sector industrial apuestan por el diálogo y una mesa de trabajo para resolver el conflicto comercial entre Panamá y Costa Rica, que actualmente les mantiene restringida las exportaciones a algunas plantas panameñas.

Además, solicitaron que las empresas puedan presentar nuevamente sus certificaciones y que Costa Rica establezca fechas definidas para responder las solicitudes de aprobación pendientes.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría, aseguró que lo favorable es que se está abriendo nuevamente la oportunidad de una mesa de diálogo para llegar a un entendimiento entre dos países vecinos”.

Barría añadió que, “en materia comercial, debe existir reciprocidad en ambos sentidos, tanto en los bienes que se envían como los que se reciben, manteniendo además un equilibrio con los productores nacionales y el bienestar de cada país. Esperemos que nuestras autoridades puedan pues llevar a término este tema”.

En tanto, Roberto Pretelt, presidente de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (ACOVIPA), señaló que “es importante que las partes se pongan de acuerdo para llegar a un buen término, ya que Costa Rica es un país vecino con el que se mantienen buenas relaciones comerciales desde hace años”. Agregó que “deberían sentarse en una mesa de trabajo y contar con garantes de organismos internacionales para llegar a un acuerdo. Al final, el consumidor es el que debe beneficiarse”.

Por su parte, Bianca Morán, expresidenta de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), comentó que “esto debe atenderse por la vía técnica, revisando todas las plantas panameñas pendientes de respuesta, incluyendo las que ya vencieron”.

Morán manifestó que “los que quieren exportar a Costa Rica deben presentar la certificación de sus plantas y debe existir un compromiso del gobierno costarricense para definir una fecha de respuesta sobre las aprobaciones. Eso sería una manera de actuar de buena fe, porque ellos tienen 22 años sin darnos respuesta y fueron los primeros en quitarnos el derecho a exportar”, concluyó.