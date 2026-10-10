Nacionales

Mulino afirma que el país “no se va a parar”, tras el sismo que afectó Panamá

Mulino afirma que el país “no se va a parar”, tras el sismo que afectó Panamá
Cortesía | El presidente José Raúl Mulino.
Redacción Web
10 de octubre de 2026

El presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó este sábado 10 de octubre, que Panamá no detendrá sus actividades tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre, al tiempo que reiteró que el Gobierno Nacional trabaja para atender a las familias afectadas por el movimiento telúrico.

Durante un recorrido por la provincia de Los Santos, el mandatario visitó comunidades de los distritos de Tonosí y Pedasí, donde numerosas familias reportan daños parciales o totales en sus viviendas.

En ese contexto, explicó que la declaratoria de Emergencia Nacional busca agilizar la respuesta estatal y brindar asistencia a los damnificados.

Asimismo, señaló que: “Yo quiero que sepan que hoy, el Consejo de Gabinete extraordinario autorizó ya recursos y vamos a empezar a canalizar esos recursos rápidamente. El país no se va a parar, eso no se nos ha pasado por la mente, quiero dejarlo muy claro”.

Tags:
Los Santos
|
Sismo
|
José Raúl Mulino
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR