Mujeres avanzan en justicia y se estancan en política

Y.Ortiz | El VIII Informe Nacional Clara González “Situación de la Mujer en Panamá (2017–2021) / Impacto del COVID-19”, presentado por el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), evalúa las brechas de género, logros y desafíos del país. Según la ministra de la Mujer, Niurka Palacio, el documento abarca un septenio (2017-2024) que revela que, aunque las mujeres superan a los hombres en desarrollo humano gracias a avances en salud y educación, persisten desigualdades en ingresos y representación política. “La pandemia generó un retroceso de una década en la participación laboral femenina, aumentando la informalidad”, sostuvo Palacio. Asimismo, existen alarmantes disparidades en mortalidad materna en zonas comarcales y debilidades en el acceso a la justicia ante delitos de género. Por su parte, Gloria Young, consultora de la investigación, destacó avances significativos en el liderazgo judicial y empresarial, aunque reconoció que el liderazgo político continúa siendo un punto ciego prioritario.