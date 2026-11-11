Miviot prioriza las viviendas de las personas con discapacidad

Al cumplirse un mes del sismo de magnitud 7.5 registrado el 9 de octubre, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) avanza en la construcción de soluciones habitacionales para los damnificados, dando prioridad a las familias con integrantes que tienen alguna discapacidad.

“Ahora mismo la prioridad es resolver las viviendas para personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores, como parte de la atención a los grupos más vulnerables”, explicaron desde la Oficina de Prensa del Miviot.

Para este grupo se diseñó una vivienda adaptada de 46 metros cuadrados que consta de dos recámaras, sala-comedor, cocina, baño, área de lavandería y adecuaciones especiales según sus necesidades. Además, estas estructuras cuentan con biodigestores, sistemas de cosecha de agua y tanques de reserva para garantizar el suministro del recurso hídrico.

El viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, dio a conocer que el segundo modelo de vivienda que edifica el Gobierno para las familias afectadas mantiene la misma distribución, pero con un tamaño estándar de 43 metros cuadrados.

En los próximos días se prevé la entrega de otras 25 casas. El proceso de construcción con material M2 (un método de edificación con paneles aislantes) que toma aproximadamente dos semanas, a diferencia del sistema tradicional de bloques, que requiere más tiempo. “Se está tomando de 15 a 20 días, dependiendo del clima; todo depende de eso”, señalaron las autoridades.

Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió al proceso de reconstrucción y pidió a la población mantener la confianza. “Estamos trabajando. Escuché ayer la información brindada por los ministros del Miviot y de Metas, con el ánimo de que se sepa que estamos avanzando”, expresó el mandatario. “Lo importante es mantener la fe, aunque tome un poco de tiempo, porque no tenemos una varita mágica para construir una casa en 24 horas, pero seguimos adelante”, añadió.

En esta fase se mantienen las labores de demolición, remoción de escombros y construcción de 311 residencias. A la fecha, se han entregado cuatro soluciones habitacionales en Quebrada Grande, distrito de Soná. En la provincia de Los Santos se intervienen 92 viviendas, en Coclé 67 y en Herrera 29, además de los trabajos en marcha en Soná, Mariato y Río de Jesús.