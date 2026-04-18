Minsa suspende operaciones en el Centro Reintegra de Panamá Oeste por limpieza de sistemas de aire

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región de Salud de Panamá Oeste, anunció la suspensión temporal de las operaciones en el Centro Reintegra. Esta interrupción obedece a la ejecución de trabajos de limpieza profunda en los ductos de los sistemas de aire acondicionado, una medida para el mantenimiento de la infraestructura.

Para evitar la interrupción de los tratamientos, las autoridades han activado un plan de contingencia. El personal especializado de Reintegra ha sido reubicado de manera provisional en las instalaciones del Hospital Nicolás A. Solano, donde se dará continuidad a las citas que ya habían sido programadas previamente por los usuarios.

Según informó la institución, el objetivo principal de estas labores es garantizar condiciones óptimas de salubridad tanto para los pacientes como para el personal médico. Con la limpieza técnica de los sistemas de climatización, el Minsa busca fortalecer la higiene ambiental y la calidad de los servicios de rehabilitación que se brindan en este centro.

Asimismo, el Ministerio de Salud recomendó a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer la fecha de reinicio de labores en la sede habitual, una vez concluyan los trabajos de mantenimiento.