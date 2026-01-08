Minsa extiende consulta pública sobre dispositivos médicos y productos afines

El Ministerio de Salud (Minsa) informó, a través de un comunicado, que se extendió la consulta pública del proyecto de Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley No. 90 del 26 de diciembre de 2017 sobre dispositivos médicos y productos afines, modificada por la Ley No. 92 del 12 de septiembre de 2019.

Para esta extensión de consulta pública se han asignado dos fechas para las reuniones:

- 15 de enero de 2026: en el salón de reuniones José Renán Esquivel, Lobby del Despacho Superior del Minsa, edificio 273, de 9:00 am. a 12:00 md.

- 5 de febrero de 2026: en el salón de reuniones José Renán Esquivel, Lobby del Despacho Superior del Minsa, edificio 273, de 9:00 am. a 12:00 md.

Las reuniones permitirán presentar los avances del proyecto, atender consultas y recibir observaciones por parte d ellos participantes, explicaron del Minsa.

Reiteraron que, los comentarios y consultas que a bien se tengan emitir sobre el proyecto de Decreto Ejecutivo podrán ser enviados al correo [email protected], hasta el 6 de febrero de 2026.

El borrador de proyecto de Decreto Ejecutivo puede ser consultado en la página web del Minsa: https://www.minsa.gob.pa/normatividad