Minsa confirma dos casos de virus Oropouche en Los Santos

El Ministerio de Salud confirmó los dos primeros casos de fiebre por virus Oropouche en la provincia de Los Santos. Las autoridades informaron que realizan las investigaciones correspondientes para determinar si se trata de casos importados o de transmisión local.

“El MINSA mantiene vigilancia epidemiológica activa y refuerza el monitoreo en las áreas donde residen los pacientes, con el fin de evitar nuevos contagios”, detalló la institución.

Síntomas comunes: fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular y, en algunos casos, erupciones en la piel.