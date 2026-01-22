Ministerio Público abre una investigación a representante

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que inició de oficio una investigación a raíz de los señalamientos realizados por el representante del corregimiento de Belisario Porras, Javier Valverde, quien afirmó que “tres desconocidos se presentaron en mi Junta Comunal con la intención de ofrecerme 100 mil dólares a cambio de apoyar la gestión de la empresa Revisalud”.

La PGN comunicó que ha procedido a activar los mecanismos correspondientes para recabar la información necesaria, verificar los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades penales.

Ante esta situación, el diputado Eduardo Gaitán manifestó que “es correcto que el Ministerio Público haya iniciado una investigación de oficio ante una denuncia pública de esta gravedad; en un Estado de derecho, estos hechos deben investigarse”. Igualmente, Gaitán indicó que, de haber existido intentos de soborno, deben identificarse los responsables y aplicarse las sanciones correspondientes. Agregó que “en una democracia, cualquier señal de posible corrupción debe investigarse con seriedad e independencia; eso es exactamente lo que corresponde”.

Por otro lado, el diputado Luis Eduardo Camacho señaló que “el representante de VAMOS, con esa declaración, se autoincrimina en un delito; comete un delito tanto el que ofrece una coima como aquel que sabe que hubo el ofrecimiento y no lo denuncia”. Camacho destacó que Valverde “lo que ha hecho es meterse en un lío” y calificó sus declaraciones como “irresponsables”.