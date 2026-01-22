$!Enumeran las inversiones para dinamizar Los Santos y Herrera

Mejorar la infraestructura en sectores como el turismo, comercio y agroindustrias, rehabilitar vías y arreglar los caminos de producción, son las principales inversiones que requieren las provincias de Herrera y Los Santos para dinamizar la economía y crear empleos.

Autoridades y líderes de gremios explicaron a Metro Libre que, en el caso de Herrera, algunos de los proyectos prioritarios son: la culminación del Estadio Rico Cedeño, una nueva planta potabilizadora y la ejecución del Plan Maestro de Turismo. Mientras que en Los Santos, se necesita mejorar la conectividad con una terminal de transporte, la modernización y mejora del aeropuerto de Pedasí y rehabilitar los caminos de producción.

Miguel Batista, alcalde de Pedasí, explicó que “lo primero es garantizar servicios básicos de calidad, agua potable, e iniciar a mejorar las condiciones infraestructurales para que la empresa privada desarrolle carreteras y unifique la conectividad con una terminal de transporte”.

Además, “en el sector agropecuario, contamos con extensa costa. Sin embargo, los accesos a las mismas no son los mejores ni tampoco cuentan con áreas para el público y los caminos de producción reciben poco o nulo mantenimiento”.

En tanto, Daniel Moreinis, presidente de la Cámara de Turismo de Pedasí, comentó que “consideramos de gran importancia la modernización y mejora del aeropuerto de Pedasí, lo cual permitiría facilitar el acceso de visitantes nacionales e internacionales y dinamizar la economía local”.

Mientras, Ángel Pérez, expresidente de APEDE, capítulo de Azuero, detalló que “la inversión pública es vital para el desarrollo del país. Necesitamos la culminación del Estadio Rico Cedeño y una nueva planta potabilizadora para la verdadera dinamización de la economía”.

Por su parte, Milton López, miembro de la Cámara de Turismo de Herrera, detalló que, “en Azuero, más que grandes proyectos, lo que existe son sistemas y obras estructurales pendientes, principalmente el agua potable. La crisis del agua es hoy el principal factor que afecta enormemente la competitividad de la región. Agregó que “es necesario iniciar el Plan Maestro de Turismo que contempla múltiples acciones para consolidar un destino de calidad”.